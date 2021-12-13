Продавали особисті дані мільйонів громадян: кіберполіція розкрила масштабну схему

Поліція викрила 51 людину. Вони незаконно розповсюджували персональні дані громадян, бази даних. Злочинці крали закриті відомості про ведення фінансово-господарської діяльності фізичних та юридичних осіб, інформацію про клієнтів банків та компаній, дані для авторизації на електронних поштових скриньках, соцмережах, інтернет-магазинах тощо.

Під час операції правоохоронці провели 117 обшуків по всій Україні. Вони вилучили 100 баз персональних даних, актуальних на 2020-2021 роки. Вони містилися відомості на громадян України, Європи та США.

Також поліцейські припинили діяльність одного з найбільших сайтів, де розповсюджувалися персональні дані як українців, так і іноземців. Там містилися номери телефонів, прізвища, імена та по батькові громадян, їх місця реєстрації, а в окремих випадках - інформація про надані адмінпослуги, пов'язані з використанням транспортних засобів.

У ході слідчих дій заблоковано понад 30 каналів незаконного розповсюдження інформації.

Крім цього, кіберполіцейські на Дніпропетровщині викрили колишнього співробітника мережі супермаркетів. Він займався збутом конфіденційних даних. Чоловік незаконно збирав та продавав компаніям-конкурентам інформацію, що містить комерційну таємницю. Таким чином мережа зазнала понад мільйон гривень збитків.

"Вартість баз коливалася від 500 до 50 тисяч гривень - залежно від її змісту та комерційної цінності. Зловмисники збували інформацію на закритих хакерських форумах, а також у соцмережах та месенджерах. Загалом проведено 117 обшуків у різних регіонах України. За результатами вилучено понад 90 тисяч гігабайтів інформації", - розповів начальник відділу протидії злочинам у сфері комп'ютерних систем Сергій Липка.

Розпочато кримінальні провадження за чотирма статтями. Фігурантам загрожує штраф у розмірі від 2 тисяч до 70 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами строком до 2 років або арештом до 2 років. 19 підозрюваним вже оголошено підозру. Слідчі дії продовжуються.