Продавали "Київпастрансу" світло за завищеними цінами: поліція викрила схему на мільйони

За даними слідства, між комунальним підприємством та переможцем відкритих торгів було укладено договір на постачання електроенергії, а також додаткові угоди, що передбачали зміну оплати у разі коливань тарифів.

Втім, коли ціни на електроенергію знизилися, постачальник не повідомив про це замовника та продовжував виставляти рахунки за завищеними цінами. Експертизи показали, що унаслідок таких дій комунальне підприємство переплатило понад 11,5 млн грн бюджетних коштів.

Директору фірми оголошено про підозру за статтею про заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.