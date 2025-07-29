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Продавали "Киевпастрансу" свет по завышенным ценам: полиция разоблачила схему на миллионы

Фото: полиция разоблачила схему в "Киевпастрансе" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Общество-поставщик электроэнергии для КП "Киевпастранс" существенно завышало цены, убытки оценены в более 11 млн гривен. Его директору сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Киева.

По данным следствия, между коммунальным предприятием и победителем открытых торгов был заключен договор на поставку электроэнергии, а также дополнительные соглашения, предусматривающие изменение оплаты в случае колебаний тарифов.

Впрочем, когда цены на электроэнергию снизились, поставщик не сообщил об этом заказчику и продолжал выставлять счета по завышенным ценам. Экспертизы показали, что в результате таких действий коммунальное предприятие переплатило более 11,5 млн грн бюджетных средств.

Директору фирмы объявлено о подозрении по статье о завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.

 

Дела, связанные с "Киевпастрансом"

Напомним, ранее полиция обнаружила схему, организатор которой допустила завышение цены при закупке электроэнергии. Убытки составили более 11,6 млн гривен.

Также сообщалось, что в Киеве разоблачили схему по присвоению 9 млн гривен на госзакупках коммунального предприятия. Экс-чиновники столичного предприятия-перевозчика получили подозрения.

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