Продавали "Киевпастрансу" свет по завышенным ценам: полиция разоблачила схему на миллионы

По данным следствия, между коммунальным предприятием и победителем открытых торгов был заключен договор на поставку электроэнергии, а также дополнительные соглашения, предусматривающие изменение оплаты в случае колебаний тарифов.

Впрочем, когда цены на электроэнергию снизились, поставщик не сообщил об этом заказчику и продолжал выставлять счета по завышенным ценам. Экспертизы показали, что в результате таких действий коммунальное предприятие переплатило более 11,5 млн грн бюджетных средств.

Директору фирмы объявлено о подозрении по статье о завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.