У Києві отримали підозри екс-заступник керівника "Київпастрансу" та його підлеглий

У Києві викрили схему з привласнення 9 млн гривень на держзакупівлях комунального підприємства. Експосадовці столичного підприємства-перевізника отримали підозри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України та джерела.

Серед учасників оборудки з бюджетними коштами - вже колишній тимчасово виконуючий обов’язки заступника генерального директора одного з найбільших столичних комунальних підприємств, що спеціалізується на перевезенні пасажирів, його підлеглий - ексначальник Дирекції з будівництва та утримання об’єктів транспорту та допоміжної інфраструктури, а також директор фірми-підрядника.

Джерела РБК-Україна повідомляють, що мова йде про Павла Кирилюка, який раніше був в.о. заступника генерального директора КП "Київпастранс" та Юрія Курбаля, який обіймав посаду начальника відокремленого структурного підрозділу КП "Київпастранс" Дирекції по будівництву та утримання об’єктів транспорту та допоміжної інфраструктури.

Правоохоронці повідомили, що відповідно до розробленої схеми, службові особи компанії-перевізника створили штучні умови для участі та перемоги у процедурі закупівлі підконтрольної фірми-підрядника.

Приватне підприємство не мало у своєму штаті сертифікованих працівників для розробки необхідної проєктної документації по об’єкту, тому фігуранти підробили підписи експертів, після чого уклали договір між сторонами угоди.

Після створення видимості законних підстав для перерахування коштів за документальне оформлення неіснуючих послуг майже 9 млн гривень з бюджету міста були перераховані на рахунки фірми-підрядника у повному обсязі.

У ході слідства правоохоронці зібрали докази причетності трьох учасників групи. Наразі колишньому т.в.о. заступнику генерального директора компанії-перевізника та двом його спільникам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу.