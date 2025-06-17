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Продавали фейкові посвідчення аспірантів. У Запоріжжі викрито ректорат університету

Ілюстративне фото: у Запоріжжі викрито ректорат університету, який продавав фейкові посвідчення аспірантів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України (СБУ) та Національна поліція викрила у Запоріжжі весь ректорат одного з університетів, який продав тисячі фейкових посвідчень аспірантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи 

Викрито ректора приватного університету, який за хабарі оформлював ухилянтів до аспірантури вишу. Крім нього також викрито 8 його підлеглих, які діяли у складі злочинної організації. Серед них: 

  • заступник ректора; 
  • керівництво інститутів навчального закладу.

Згідно з деталями справи, з кінця 2023 й до середини 2024-го фігуранти "заробили" більше 50 млн гривень. Ректорат зараховував чоловіків призовного віку на денну форму навчання без будь-яких вступних іспитів та відвідування занять. 

 

Фото: у Запоріжжі викрито ректорат університету, який продавав фейкові посвідчення аспірантів  (t.me/SBUkr)

"Схемою" скористались  2966 військовозобов’язаних. Вартість "оформлення" становила до 5 тисяч доларів. 

"Після надання документів «аспіранти» додатково сплачували на реквізити вишу встановлену суму за два семестри у розмірі майже 20 тисячі гривень. Потім, за матеріалами справи, організатори оборудки знімали кошти з рахунку університету та розподіляли між собою", - пише СБУ. 

Що загрожує

Ректору вишу та вісьмом його підлеглим повідомлено про підозру за: 

  • ч. 1, ч. 2 ст. 255 - створення злочинної організації, керівництво такою організацією та участь у злочинній організації;
  • ч. 4 ст. 368-3 - підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми;
  • ч. 3 ст. 362 - несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї;
  • ст. 336 - ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Зловмисника загрожує до 12 років тюрми.  

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у травні в Україні викрили відразу п’ять нових схем ухилення від мобілізації. Серед затриманих - посадовці, бізнесмени та "артисти".

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Служба безпеки УкраїниЗапоріжжя