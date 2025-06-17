Продавали фейковые удостоверения аспирантов. В Запорожье разоблачен ректорат университета

Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция разоблачила в Запорожье весь ректорат одного из университетов, который продал тысячи фейковых удостоверений аспирантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Разоблачен ректор частного университета, который за взятки оформлял уклонистов в аспирантуру вуза. Кроме него также разоблачены 8 его подчиненных, которые действовали в составе преступной организации. Среди них:
Согласно деталям дела, с конца 2023 и до середины 2024-го фигуранты "заработали" более 50 млн гривен. Ректорат зачислял мужчин призывного возраста на дневную форму обучения без каких-либо вступительных экзаменов и посещения занятий.
Фото: в Запорожье разоблачен ректорат университета, который продавал фейковые удостоверения аспирантов (t.me/SBUkr)
"Схемой" воспользовались 2966 военнообязанных. Стоимость "оформления" составляла до 5 тысяч долларов.
"После предоставления документов "аспиранты" дополнительно платили на реквизиты вуза установленную сумму за два семестра в размере почти 20 тысяч гривен. Затем, по материалам дела, организаторы сделки снимали средства со счета университета и распределяли между собой", - пишет СБУ.
Ректору вуза и восьми его подчиненным сообщено о подозрении по:
Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как в мае в Украине разоблачили сразу пять новых схем уклонения от мобилизации. Среди задержанных - чиновники, бизнесмены и "артисты".
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