Продавали через подсанкционные компании Фирташа. СБУ ликвидировала "схему" экспорта гослеса

Таким образом, госбюджет недополучал десятки миллионов гривен, которые оседали на теневых счетах дельцов, вместо финансирования оборонных нужд Украины в условиях войны.

Установлено, что к "схеме" причастно руководство одного из государственных предприятий лесного хозяйства в Кировоградской области.

Так, для реализации сделки, чиновники заключили договоры с аффилированной коммерческой структурой, которая зарегистрирована в одной из европейских стран и входит в сферу управления подсанкционных компаний.

Согласно подписанным документам, чиновники поставляли иностранной стороне лесопродукцию в промышленных объемах по искусственно заниженным ценам. Для этого, вносили недостоверные сведения относительно количества и качества сырья, которое вывозили с территории лесхоза.

По предварительным данным, полученную "разницу", участники схемы выводили в тень через подконтрольные фирмы.

СБУ уже задокументировала факты незаконного сбыта леса и установила организаторов сделки.

Сейчас руководителю госпредприятия сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие продолжается.

Фото: СБУ ликвидировала схему незаконного экспорта государственного леса чрез подсанкционные компанииФирташа (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно стало известно, что Запорожский титано-магниевый комбинат олигарха Фирташа вернули в госсобственность.

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