RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Продавали через підсанкційні компанії Фірташа. СБУ ліквідувала "схему" експорту держлісу

Фото: СБУ ліквідувала схему незаконного експорту державного лісу через підсанкційні компанії Фірташа (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

СБУ ліквідувала схему незаконної переправки закордон оптових партій держдеревини цінних порід. Так званий "експорт" здійснювався за заниженими цінами на підконтрольні іноземні фірми олігарха Дмитра Фірташа, який перебуває під санкціями РНБО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Таким чином, держбюджет недоотримував десятки мільйонів гривень, які осідали на тіньових рахунках ділків, замість фінансування оборонних потреб України в умовах війни.

Встановлено, що до "схеми" причетне керівництво одного з державних підприємств лісового господарства у Кіровоградській області.

Так, для реалізації оборудки, чиновники уклали договори з афілійованою комерційною структурою, яка зареєстрована в одній з європейських країн і входить до сфери управління підсанкційних компаній.

Згідно з підписаними документами, чиновники постачали іноземній стороні лісопродукцію в промислових об’ємах за штучно заниженими цінами. Для цього, вносили недостовірні відомості щодо кількості та якості сировини, яку вивозили з території лісгоспу.

За попередніми даними, одержану "різницю", учасники схеми виводили у тінь через підконтрольні фірми.

СБУ вже задокументувала факти незаконного збуту лісу та встановила організаторів оборудки.

Наразі керівнику держпідприємства повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Слідство триває.

Фото: СБУ ліквідувала схему незаконного експорту державного лісу через підсанкційні компанії Фірташа (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Запорізький титано-магнієвий комбінат олігарха Фірташа повернули у держвласність.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро ФірташСлужба безпеки України