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Продавала неіснуючі товари для військових - у Львові судитимуть жінку за шахрайство

Фото: у Львові судитимуть жінку за шахрайство (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Мешканка Львова обманювала людей, продаючи їм неіснуюче військове спорядження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генпрокурора .

Для цього жінка створила сторінки в соціальних мережах Instagram та Telegram, де пропонувала купити військову форму, шолом та зарядні пристрої.

Вона вимагала від клієнтів повну передплату за "товар" на банківську картку. При цьому вона не мала жодних товарів, і вона витрачала отримані гроші на власні потреби. Внаслідок її дій постраждали вісім осіб, які втратили майже 365 тис грн

Справу передано до суду.

Раніше поліція розповіла, як не стати жертвою шахрайства.

Також ми писали, що в кіберполіції назвали п'ять найпоширеніших шахрайств в інтернеті, а також пояснили, як убезпечити себе.

До речі, в Україні викрили шахраїв, які дурили людей під виглядом "єПідтримки".

 

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Львівмошенническая схема