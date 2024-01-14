Як не стати жертвою онлайн-шахрайства: поліція назвала основні правила

Щотижня поліція фіксує по кілька фактів втрати українцями коштів через дії інтернет-шахраїв, які за допомогою різних злочинних схем виманюють заощадження у довірливих громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву правоохоронців.

Про те, співробітники поліції назвали основні правила, які допоможуть не втрапити на гачок інтернет-шахраїв.

Щоб захистити себе від шахраїв:

будьте пильними та обережними;

не перераховуйте кошти не верифікованим особам;

уникайте фейкових сторінок у соціальних мережах;

не розголошуйте свої персональні дані.

Нерідко для виманювання коштів шахраї представляються співробітниками банку, адже нині майже у кожної людини є одна, чи то декілька пластикових банківських карток. Якщо з вами зв’язався працівник банку, пам’ятайте:

реальний працівник банку не просить надсилати кошти. Лише шахраї наполягають на оплаті грошовим переказом чи криптовалютою;

працівнику банку не потрібна інформація про ваш картковий рахунок. Ніколи не передавайте інформацію про ваші рахунки тому хто телефонує;

не повідомляйте нікому тимчасові паролі, які приходять в смс-повідомленні. Розголошення цієї інформації призведе до втрати коштів;

не переходьте за посиланнями. Не натискайте на посилання, які надсилає вам “працівник банку”;

не виконуйте ніяких дій у банкоматах чи терміналах. Співробітник банку не надає вказівок щодо проведення маніпуляцій у банкоматах чи терміналах.

Ще один вид шахрайства це - надсилання фішингових листів.

Фішинг - це різновид інтернет-шахрайства, коли злочинець надсилає підроблений електронний лист або SMS чи повідомлення у месенджері, який начебто від офіційного джерела - компанії, колеги по роботі.

Основні ознаки фішингового листа:

звернення до вас автоматично згенероване;

E-mail адресанта не офіційний;

у листі містяться прохання надати персональні дані;

наявні кнопки з гіперпосиланням на фейковий сайт;

додані невідомі вкладення;

у тексті присутні граматичні помилки.

Нагадаємо, раніше у кіберполіції назвали п'ять найпоширеніших шахрайств в інтернеті, а також пояснили, як убезпечити себе.

Кіберполіція також попереджала українців про ще одну шахрайську схему у месенджерах.

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