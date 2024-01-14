ua en ru
Нд, 14 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як не стати жертвою онлайн-шахрайства: поліція назвала основні правила

Україна, Неділя 14 січня 2024 21:44
UA EN RU
Як не стати жертвою онлайн-шахрайства: поліція назвала основні правила Фото: поліція розповіла, як не стати жертвою онлайн-шахрайства (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Щотижня поліція фіксує по кілька фактів втрати українцями коштів через дії інтернет-шахраїв, які за допомогою різних злочинних схем виманюють заощадження у довірливих громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву правоохоронців.

Про те, співробітники поліції назвали основні правила, які допоможуть не втрапити на гачок інтернет-шахраїв.

Щоб захистити себе від шахраїв:

  • будьте пильними та обережними;
  • не перераховуйте кошти не верифікованим особам;
  • уникайте фейкових сторінок у соціальних мережах;
  • не розголошуйте свої персональні дані.

Нерідко для виманювання коштів шахраї представляються співробітниками банку, адже нині майже у кожної людини є одна, чи то декілька пластикових банківських карток. Якщо з вами зв’язався працівник банку, пам’ятайте:

  • реальний працівник банку не просить надсилати кошти. Лише шахраї наполягають на оплаті грошовим переказом чи криптовалютою;
  • працівнику банку не потрібна інформація про ваш картковий рахунок. Ніколи не передавайте інформацію про ваші рахунки тому хто телефонує;
  • не повідомляйте нікому тимчасові паролі, які приходять в смс-повідомленні. Розголошення цієї інформації призведе до втрати коштів;
  • не переходьте за посиланнями. Не натискайте на посилання, які надсилає вам “працівник банку”;
  • не виконуйте ніяких дій у банкоматах чи терміналах. Співробітник банку не надає вказівок щодо проведення маніпуляцій у банкоматах чи терміналах.

Ще один вид шахрайства це - надсилання фішингових листів.

Фішинг - це різновид інтернет-шахрайства, коли злочинець надсилає підроблений електронний лист або SMS чи повідомлення у месенджері, який начебто від офіційного джерела - компанії, колеги по роботі.

Основні ознаки фішингового листа:

  • звернення до вас автоматично згенероване;
  • E-mail адресанта не офіційний;
  • у листі містяться прохання надати персональні дані;
  • наявні кнопки з гіперпосиланням на фейковий сайт;
  • додані невідомі вкладення;
  • у тексті присутні граматичні помилки.

Нагадаємо, раніше у кіберполіції назвали п'ять найпоширеніших шахрайств в інтернеті, а також пояснили, як убезпечити себе.

Кіберполіція також попереджала українців про ще одну шахрайську схему у месенджерах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
шахраї шахраї в Україні мошенническая схема
NEWS
У Румунії знову заблокували один з КПП на кордоні з Україною
У Румунії знову заблокували один з КПП на кордоні з Україною
DAILY
Під наглядом Китаю. Чого чекати від виборів на Тайвані та чи призведуть вони до конфлікту
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Під наглядом Китаю. Чого чекати від виборів на Тайвані та чи призведуть вони до конфлікту