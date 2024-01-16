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Продавала несуществующие товары для военных: во Львове будут судить женщину за мошенничество

Фото: во Львове будут судить женщину за мошенничество (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Жительница Львова обманывала людей, продавая им несуществующее военное снаряжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Для этого женщина создала страницы в социальных сетях Instagram и Telegram, где предлагала купить военную форму, шлем и зарядные устройства.

Она требовала от клиентов полную предоплату за "товар" на банковскую карту. При этом у неё не было никаких товаров, и она тратила полученные деньги на собственные нужды. В результате её действий пострадали восемь человек, которые лишились почти 365 тыс грн

Дело передано в суд.

Ранее полиция рассказала как не стать жертвой мошенничества.

Также мы писали, что в киберполиции назвали пять самых распространенных мошенничеств в интернете, а также объяснили, как обезопасить себя.

К слову, в Украине разоблачили мошенников, которые обманывали людей под видом "єПідтримки".

 

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Львовмошенническая схема