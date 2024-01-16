Продавала несуществующие товары для военных: во Львове будут судить женщину за мошенничество

Для этого женщина создала страницы в социальных сетях Instagram и Telegram, где предлагала купить военную форму, шлем и зарядные устройства.

Она требовала от клиентов полную предоплату за "товар" на банковскую карту. При этом у неё не было никаких товаров, и она тратила полученные деньги на собственные нужды. В результате её действий пострадали восемь человек, которые лишились почти 365 тыс грн

Дело передано в суд.

Ранее полиция рассказала как не стать жертвой мошенничества.

Также мы писали, что в киберполиции назвали пять самых распространенных мошенничеств в интернете, а также объяснили, как обезопасить себя.

К слову, в Украине разоблачили мошенников, которые обманывали людей под видом "єПідтримки".