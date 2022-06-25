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Продавав неякісні бронежилети для ЗСУ: в Києві затримано чоловіка

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Київ, Субота 25 червня 2022 11:12
Продавав неякісні бронежилети для ЗСУ: в Києві затримано чоловіка Фото: затримано киянина, який продавав неякісні бронежилети для ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці затримали мешканці Києва, який організував продаж неякісних бронежилетів для потреб ЗСУ. Йому вже повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Підозрюваний організував збут неякісних бронежилетів у тому числі представникам волонтерських організацій, які займаються допомогою ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, до "схеми" він залучив інших громадян в якості "пособників".

Так, через соцмережі та месенджери вони рекламували продаж бронежилетів, які відносяться до 5 класу захисту та начебто містять "бронепластини з високоякісної заводської сталі".

"Насправді бронежилети були виготовлені кустарним способом з використанням низькоякісних металевих пластин, що не відповідають заявленим стандартам якості, прострілюються кулями та неефективні навіть від уламків", - зазначають у відомстві.

Як встановили правоохоронці, за кожен такий бронежилет ці особи отримували від 10 до 16 тисяч гривень.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід. Триває слідство.

Фото: затримано киянина, який продавав неякісні бронежилети для ЗСУ (facebook.com/pgo.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно в Одесі викрили злочинну схему на одному з держпідприємств. Посадовці намагалися продати комплектуючі до літаків ЗСУ.

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