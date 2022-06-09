Продавал за 2,5 млн "проходное" место в Раду: в Киеве задержали главу партии

Обновлено. По словам информированного собеседника РБК-Украина, речь идет о политической партии "Наш край". Задержание произошло в среду, 8 июня.

По данным следствия, руководитель политпартии, действуя в сговоре с главой территориальной ячейки этой же партии, требовали у предпринимателя передать им 2,5 млн долларов за включение его в "проходную" часть списка политической партии на выборах в Верховную раду для получения таким образом мандата народного депутата.

Также за эти деньги они обещали ему назначение на должность советника главы правления Чао "Киевводоканал", чем эта должность должна была стать для предпринимателя "успешным" стартом его политической карьеры.

Правоохранители выяснили, что взятка должна была передаваться сообщникам согласно графику, который составил глава партии, а сумма первого транша составляла 50 тысяч долларов.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения им о подозрении по фактам мошенничества и злоупотребления влиянием (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Продолжаются следственные действия.

Фото: в Киеве задержали главу партии на взятке в 2,5 млн гривен (gp.gov.ua)

Напомним, недавно в Киеве на взятке задержали руководителя одного из ОСМД.

Также в Миргороде на взятке в пол миллиона гривен задержали начальника военной администрации.

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