Продав неякісні бронежилети: на Закарпатті чоловік привласнив 6 млн грн з бюджету

Правоохронці заримали підприємця, котрий на постачанні бронежилетів привласнив 6 мільйонів гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генпрокуратури.
Як вияснили слідчі, керівник одного з підприємств по постачанню військового спорядження уклали договір із Закарпатським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.
Договір був заключений на постачання 350 бронежилетів 4 класу захисту загальною вартістю 6,4 мільйона гривень.
"Однак згідно з висновком судової економічної експертизи ці бронежилети не відповідають вимогам ДСТУ. Їх пробиття можливе при здійсненні пострілу патроном 7,62 х 54 мм при дистанції пострілу 10 м з кулею 9,6 г", - сказано в повідомленні.
Таким чином підозрюваний привласнив близько 5,9 мільйона гривень із бюджету. Йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК.
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