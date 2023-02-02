Продав неякісні бронежилети: на Закарпатті чоловік привласнив 6 млн грн з бюджету

Як вияснили слідчі, керівник одного з підприємств по постачанню військового спорядження уклали договір із Закарпатським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

Договір був заключений на постачання 350 бронежилетів 4 класу захисту загальною вартістю 6,4 мільйона гривень.

"Однак згідно з висновком судової економічної експертизи ці бронежилети не відповідають вимогам ДСТУ. Їх пробиття можливе при здійсненні пострілу патроном 7,62 х 54 мм при дистанції пострілу 10 м з кулею 9,6 г", - сказано в повідомленні.

Таким чином підозрюваний привласнив близько 5,9 мільйона гривень із бюджету. Йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК.