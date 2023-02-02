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Продал некачественные бронежилеты: в Закарпатье мужчина присвоил 6 млн грн из бюджета

Фото: наручники (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Правоохранители сняли предпринимателя, который на поставке бронежилетов присвоил 6 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Как выяснили следователи, руководитель одного из предприятий по снабжению военного снаряжения заключили договор с Закарпатским областным территориальным центром комплектования и социальной поддержки.

Договор был заключен на поставку 350 бронежилетов 4 класса защиты общей стоимостью 6,4 миллиона гривен.

"Однако согласно заключению судебной экономической экспертизы эти бронежилеты не отвечают требованиям ДСТУ. Их пробитие возможно при совершении выстрела патроном 7,62 х 54 мм при дистанции выстрела 10 м с пулей 9,6 г", - говорится в сообщении.

Таким образом, подозреваемый присвоил около 5,9 миллиона гривен из бюджета. Ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК.

Фото: в Закарпатье мужчина присвоил 6 млн грн из бюджета (t.me/pgo_gov_ua)

Напомним, ранее стало известно, что чиновника Одесской областной военной администрации разоблачили на взяточничестве.

Также мы писали, что бывшего замглавы Минобороны Алексея Резникова арестовали, поскольку он может быть связан со скандалом о закупке продуктов для армии по завышенным ценам.

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