Продал некачественные бронежилеты: в Закарпатье мужчина присвоил 6 млн грн из бюджета

Как выяснили следователи, руководитель одного из предприятий по снабжению военного снаряжения заключили договор с Закарпатским областным территориальным центром комплектования и социальной поддержки.

Договор был заключен на поставку 350 бронежилетов 4 класса защиты общей стоимостью 6,4 миллиона гривен.

"Однако согласно заключению судебной экономической экспертизы эти бронежилеты не отвечают требованиям ДСТУ. Их пробитие возможно при совершении выстрела патроном 7,62 х 54 мм при дистанции выстрела 10 м с пулей 9,6 г", - говорится в сообщении.

Таким образом, подозреваемый присвоил около 5,9 миллиона гривен из бюджета. Ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК.