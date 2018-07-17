Продан прокомментировал ситуацию вокруг ГФС

По словам Продана, факты намеренно фабрикуются

Мирослав Продан заявил, что не хочет устраивать публичную дискуссию и втягиваться в информационное противостояние в отношении Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Продана, факты намеренно фабрикуются и распространяются.

"Поэтому, если ко мне есть вопросы - я готов давать ответ. Мне нечего скрывать. Но не вижу смысла комментировать сплетни и "сенсационные факты", которые все больше и больше вбрасываются в информационное пространство", - заявил Продан.

Он считает, что количество подобных фактов будет расти.

Напомним, 16 июля генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о достаточной доказательной базе правонарушений Продана на посту и. о. председателя ГФС.

Генпрокурор отметил, что сейчас следствие по этому делу продолжается.