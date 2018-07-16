Луценко заявил о достаточной доказательной базе правонарушений Продана на посту и. о. главы ГФС

По словам генпрокурора, следствие по этому делу продолжается

Луценко заявил о достаточной доказательной базе правонарушений Мирослава Продана на посту и. о. председателя ГФС. Об этом сегодня во время брифинга сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Где-то в начале этого года мы получили информацию о вероятных правонарушениях господина Продана (и. о. председателя Государственной фискальной службы Украины, - ред.), которые не связаны с его прежней должностью на Винницкой таможне, а они связаны с его нынешней деятельностью", - сказал Луценко.

Он отметил, что сейчас следствие по этому делу продолжается.

"Имеющихся у меня материалов достаточно для того, чтобы быть убежденным в наличии грубых правонарушений у господина Продана на должности исполняющего обязанности председателя ГФС", - подчеркнул генпрокурор.

Напомним, 13 июля правоохранители задержали руководителя одного из подразделений ГУ ГФС в Винницкой области и его сообщника, которые требовали 500 тыс. гривен взятки от предпринимателя.