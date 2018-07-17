Продан прокоментував ситуацію навколо ДФС

За словами Продана, факти навмисно фабрикуються

Мирослав Продан заявив, що не хоче влаштовувати публічну дискусію та втягуватись в інформаційне протистояння щодо Державної фіскальної служби (ДФС). Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Продана, факти навмисно фабрикуються і розповсюджуються.

"Тому, якщо до мене є запитання - я готовий давати відповідь. Мені нічого приховувати. Але не бачу сенсу коментувати плітки та "сенсаційні факти", які все більше і більше вкидаються в інформаційний простір", - заявив Продан.

Він вважає, що кількість подібних фактів буде зростати.

Нагадаємо, 16 липня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про достатню доказову базу правопорушень Продана на посту в. о. голови ДФС.

Генпрокурор зазначив, що наразі слідство у цій справі триває.