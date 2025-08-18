Продан про мету вилучення у Києва 8 млрд: місцеву владу хочуть зробити неспроможною

В парламенті розглядається законопроект, що передбачає вилучення у Києва 8 млрд грн. Центральна влада намагається зробити місцеве самоврядування неспроможним виконувати свої обов’язки і передати його повноваження військовій адміністрації.

"Забрати 8 млрд грн - кошти податку на прибуток, які призначені на виконання функцій столиці. Попри те що цим порушується Бюджетний кодекс, порушується закон про столицю, закон про місцеве самоврядування. Це один з найсильніших важелів, крім кримінальних справ, щоб знекровити місцеве самоврядування. Тому що коли ти маєш зобов'язання щось робити, а грошей на це немає, то на тебе можна переводити всі стрілки або казати, що ти неспроможний працювати, і вводити військові адміністрації", - заявила Продан.

Вона зазначила, що влада продовжує відбирати кошти не лише у столичної громади, але й в інших.

"Під час військового стану громадам додали повноважень стосовно мобілізації, будівництва захисних споруд, спорядження військових тощо. І при цьому державна влада забирає гроші у громад. У 2023 році забрала військовий і силовий ПДФО, у 2024-му - кошти реверсної дотації. Тепер намагаються в бюджетній резолюції забрати ще 4% ПДФО", - повідомила радниця голови АМУ.

Продан наголосила, що влада задіює й багато інших методів для знищення місцевого самоврядування.

"З усіх боків сьогодні державна влада робить все для того, щоб в Україні місцевого самоврядування не було. Відкриваються кримінальні провадження. Крім того, намагаються ввести додатковий контроль за всіма діями місцевого самоврядування. На рівні законодавства досі не врегульовано роботу начальників та співробітників військових адміністрацій. При цьому максимально створюються військові адміністрації. Навіть там, де працюють діючі ради. Таким чином, через введення військових адміністрацій населених пунктів нівелюється робота місцевого самоврядування", - підкреслила Продан.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада вже намагалася забрати у столиці 8 млрд грн податку на прибуток, що було передбачено законопроєктом №13439-3.