Продался за 40 тысяч гривен. В Харькове задержали наводчика оккупантов
В Харькове правоохранители задержали наводчика российских оккупантов. Он продался захватчикам за 40 тысяч гривен, которые ему перевели на банковскую карту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.
По ее словам, с "тварью из Харькова" по телефону связался неизвестный, представившийся гражданином России. Он предложил ему вознаграждение в размере 40 тысяч гривен координата хлебзавода "Салтовский" и военного объекта ФЭД.
"Скотина из Харькова охотно принимает предложение и получает на банковскую карту обещанные 40 тысяч гривен", - добавила Венедиктова.
Генеральный прокурор подчеркнула, что 1 марта российские оккупанты нанесли артиллерийские удары по переданным наводчиком координатам рядом с одним из объектов. Она отметила, что его завербовали не через шантаж или по идеологическим соображениям, а за 40 тысяч гривен.
"Цена твари в базарный день. Этот недочеловек задержан нашими органами. Ответит за все", - уточнила Венедиктова.
Напомним, ранее бойцы Сил специальных операций отреагировали на массовые обстрелы украинских городов артиллерией России, пообещав отомстить всем оккупантам.
Война России против Украины продолжается 15-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!