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Продался за 40 тысяч гривен. В Харькове задержали наводчика оккупантов

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Харьков, Четверг 10 марта 2022 23:25
Продался за 40 тысяч гривен. В Харькове задержали наводчика оккупантов Фото: в Харькове задержали наводчиков оккупантов (УНИАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Харькове правоохранители задержали наводчика российских оккупантов. Он продался захватчикам за 40 тысяч гривен, которые ему перевели на банковскую карту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.

По ее словам, с "тварью из Харькова" по телефону связался неизвестный, представившийся гражданином России. Он предложил ему вознаграждение в размере 40 тысяч гривен координата хлебзавода "Салтовский" и военного объекта ФЭД.

"Скотина из Харькова охотно принимает предложение и получает на банковскую карту обещанные 40 тысяч гривен", - добавила Венедиктова.

Генеральный прокурор подчеркнула, что 1 марта российские оккупанты нанесли артиллерийские удары по переданным наводчиком координатам рядом с одним из объектов. Она отметила, что его завербовали не через шантаж или по идеологическим соображениям, а за 40 тысяч гривен.

"Цена твари в базарный день. Этот недочеловек задержан нашими органами. Ответит за все", - уточнила Венедиктова.

Напомним, ранее бойцы Сил специальных операций отреагировали на массовые обстрелы украинских городов артиллерией России, пообещав отомстить всем оккупантам.

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