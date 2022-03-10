Продався за 40 тисяч гривень. У Харкові затримали навідника окупантів

У Харкові правоохоронці затримали навідника російських окупантів. Він продався загарбникам за 40 тисяч гривень, які йому перевели на банківську карту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора України Ірину Венедиктову .

За її словами, з "тварюкою з Харкова" телефоном зв'язався невідомий, який представився громадянином Росії. Він запропонував йому винагороду в розмірі 40 тисяч гривень координата хлібзаводу "Салтівський" і військового об'єкта ФЕД.

"Скотина з Харкова охоче приймає пропозицію і отримує на банківську карту обіцяні 40 тисяч гривень", - додала Венедиктова.

Генеральний прокурор підкреслила, що 1 березня російські окупанти завдали артилерійські удари по переданих навідником координатах поруч з одним з об'єктів. Вона зазначила, що його завербували не через шантаж або з ідеологічних міркувань, а за 40 тисяч гривень.

"Ціна тварі в базарний день. Цей недолюдина затриманий нашими органами. Відповість за все", - уточнила Венедиктова.