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Продали землю за безцінь. СБУ затримала мера Мукачева Балогу та голову райради

Фото: СБУ затримала мера Мукачева Балогу та голову райради (t.me/SBUkr)
Автор: Юлія Акимова, Сергій Пишкін

Міського голову та голову районної ради одного із міст Закарпатської області викрито на причетності до корупційних схем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Згідно з даними РБК-Україна у правоохоронних органах, мова йде про: 

  • Андрія Балогу, міського голову Мукачева; 
  • Михайла Ланьо, голову Мукачівської районної ради. 

Що сталось 

Згідно з матеріалами справи, обидва посадовці зловживали службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га.

Організатором схеми виступив голова районної ради. Зокрема він є впливовим авторитетом у кримінальному середовищі регіону. Ба більше, в минулому він двічі обирався народним депутатом, у тому ж числі й від забороненої "Партії регіонів". 

Міський голова, своєю чергою, під час сесії міської ради забезпечив прийняття рішення щодо продажу ділянки за ціною, яка була заниженою у майже 9 разів. Покупцем виступало приватне товариство, фактичним контролером якого є голова районної ради.

"Підставою для цього стала експертна грошова оцінка із заниженою вартістю ділянки. За матеріалами справи, за "занижений висновок" власникам компанії-оцінювачки дали хабар. Унаслідок таких оборудок із землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн - продали за 9,6 млн грн", - додає СБУ. 

У тому ж числі міський голова надав вищезгаданому товариству розтермінування платежу на 6 місяців.

 

Фото: СБУ затримала мера Мукачева Балогу та голову райради (t.me/SBUkr)

Що загрожує 

Співробітники СБУ та Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали: 

  • міського голову; 
  • голову районної ради; 
  • ексначальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради.

Посадовцям й двом власникам компанії-оцінювачки та оцінювачу, готується повідомлення про підозру за статтями Кримінального Кодексу України: 

  • ст. 358 - підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів; 
  • ст. 364 - зловживання владою або службовим становищем;
  • ст. 368-4 - підкуп особи, яка надає публічні послуги.

 

У Львові ліквідували корупційну схему, яка в час війни діяла в міськраді. На одержанні чергового хабаря було затримано чиновника Львівської міської ради.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Львові нещодавно викрили корупційну схему, яка на тлі війни діяла в міській раді.

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Служба безпеки УкраїниЗакарпаття