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Продали землю за бесценок. СБУ задержала мэра Мукачево Балогу и главу райсовета

Фото: СБУ задержала мэра Мукачево Балогу и главу райсовета (t.me/SBUkr)
Автор: Юлия Акимова, Сергей Пышкин

Городской голова и глава районного совета одного из городов Закарпатской области разоблачены на причастности к коррупционным схемам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Согласно данным РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о: 

  • Андрее Балоге, городском голове Мукачево; 
  • Михаиле Ланьо, главе Мукачевского районного совета. 

Что произошло 

Согласно материалам дела, оба должностных лица злоупотребляли служебным положением с целью продажи за заниженной стоимости земельного участка в центре города площадью более 3 га.

Организатором схемы выступил глава районного совета. В частности, он является влиятельным авторитетом в криминальной среде региона. Более того, в прошлом он дважды избирался народным депутатом, в том же числе и от запрещенной "Партии регионов". 

Городской голова, в свою очередь, во время сессии городского совета обеспечил принятие решения о продаже участка по цене, которая была заниженной почти в 9 раз. Покупателем выступало частное общество, фактическим контролером которого является глава районного совета.

"Основанием для этого стала экспертная денежная оценка с заниженной стоимостью участка. По материалам дела, за "заниженный вывод" владельцам компании-оценщицы дали взятку. В результате таких сделок землю с рыночной стоимостью 84,6 млн грн - продали за 9,6 млн грн", - добавляет СБУ. 

В том же числе городской голова предоставил вышеупомянутому обществу рассрочку платежа на 6 месяцев.

 

Фото: СБУ задержала мэра Мукачево Балогу и главу райсовета (t.me/SBUkr)

Что грозит 

Сотрудники СБУ и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали: 

  • городского голову; 
  • главу районного совета; 
  • экс-начальника отдела коммунальной собственности и земельных отношений городского совета.

Чиновникам и двум владельцам компании-оценщицы и оценщику, готовится сообщение о подозрении по статьям Уголовного Кодекса Украины: 

  • ст. 358 - подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов; 
  • ст. 364 - злоупотребление властью или служебным положением;
  • ст. 368-4 - подкуп лица, предоставляющего публичные услуги.

Новость дополняется...

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во Львове недавно разоблачили коррупционную схему, которая на фоне войны действовала в городском совете.

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Служба безопасности УкраиныЗакарпатье