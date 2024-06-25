Продали землю за бесценок. СБУ задержала мэра Мукачево Балогу и главу райсовета

Городской голова и глава районного совета одного из городов Закарпатской области разоблачены на причастности к коррупционным схемам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Согласно данным РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о:
Согласно материалам дела, оба должностных лица злоупотребляли служебным положением с целью продажи за заниженной стоимости земельного участка в центре города площадью более 3 га.
Организатором схемы выступил глава районного совета. В частности, он является влиятельным авторитетом в криминальной среде региона. Более того, в прошлом он дважды избирался народным депутатом, в том же числе и от запрещенной "Партии регионов".
Городской голова, в свою очередь, во время сессии городского совета обеспечил принятие решения о продаже участка по цене, которая была заниженной почти в 9 раз. Покупателем выступало частное общество, фактическим контролером которого является глава районного совета.
"Основанием для этого стала экспертная денежная оценка с заниженной стоимостью участка. По материалам дела, за "заниженный вывод" владельцам компании-оценщицы дали взятку. В результате таких сделок землю с рыночной стоимостью 84,6 млн грн - продали за 9,6 млн грн", - добавляет СБУ.
В том же числе городской голова предоставил вышеупомянутому обществу рассрочку платежа на 6 месяцев.
Фото: СБУ задержала мэра Мукачево Балогу и главу райсовета (t.me/SBUkr)
Сотрудники СБУ и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали:
Чиновникам и двум владельцам компании-оценщицы и оценщику, готовится сообщение о подозрении по статьям Уголовного Кодекса Украины:
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Напомним, РБК-Украина писало о том, что во Львове недавно разоблачили коррупционную схему, которая на фоне войны действовала в городском совете.
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