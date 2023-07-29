Продала 5,4 млн машин. Toyota стала найбільшим автовиробником у світі

Toyota заявила, що за шість місяців продала 5,42 млн автомобілів по всьому світу, включаючи автомобілі, продані під брендами Daihatsu і Hino. У порівнянні з минулим роком автовиробнику вдалося реалізувати на 5,5% більше машин.

Японський автовиробник заявив, що зростання продажів було досягнуто за рахунок збільшення виробничих потужностей у всьому світі.

Для порівняння, Volkswagen за перше півріччя 2023 року продав лише 4,37 млн ​​автомобілів – на 12,8% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Світовий обсяг виробництва групи Toyota збільшився на 10,3% до рекордних 5,63 млн одиниць. Його виробництво за межами Японії також досягло рекордного рівня 3,53 млн автомобілів.

Продажі компанії на рідному японському ринку зросли на 26,9%, до 1,21 млн автомобілів. Цікаво, що зростання продажів на зовнішніх ринках становило лише 0,6% у зв'язку з незначним падінням попиту на машини в Китаї. Варто відзначити, що завдяки електричному Lexus RZ, продаж електромобілів Toyota зріс більш ніж у п'ять разів і становив 46 171 одиниць за звітний період.

Ринок нових автомобілів в Україні

Український ринок нових автомобілів поступово відновлюється від початку повномасштабного вторгнення РФ.

У червні українці придбали близько 5,6 тисяч нових легкових автомобілів, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше, відносно попереднього місяця, кількість проданих машин збільшилася на 9%.

У травні в країні було зареєстровано понад 5,1 тисяч нових легкових авто, що вдвічі більше, ніж у травні минулого року. Серед лідерів ринку – компактні та середньорозмірні кросовери.