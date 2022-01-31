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Продав персональні дані понад 20 млн українців. Поліція затримала студента

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Київ, Понеділок 31 січня 2022 16:21
Продав персональні дані понад 20 млн українців. Поліція затримала студента Фото: затримання злочинця поліцією (gp.gov.ua)
Автор: Ольга Белей

Українська кіберполіція викрила студента на збуті баз даних понад 20 мільйонів громадян. Оплату "бізнесмен" отримував на крипто-гаманець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

"19-річний житель Києва, студент одного з вищих навчальних закладів, створив бот в месенджері для продажу конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, у тому числі персональних даних громадян України", - йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що доступ до бота коштував 1 долар в день або 4 долари за 20 спроб пошуку даних щодо конкретних осіб.Оплату фігурант отримував на крипто-гаманець.

Крім того, правопорушник розробляв і впроваджував механізм пошуку даних по фотографіях людей з використанням штучного інтелекту.

"Фотографії він завантажував з відкритих джерел Інтернету", - уточнюється в повідомленні.

Кіберполіцейські вилучили бази персональних даних щодо незаконного обігу, а також заблокували облікові записи, які використовувалися у протиправній діяльності.

В даний момент проводяться комп'ютерно-технічні експертизи.

Нагадаємо, раніше в Харкові викрили злочинну діяльність 20-річного хлопця. Він називався жіночими іменами і виманював гроші, спілкуючись з чоловіками на сайтах знайомств.

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