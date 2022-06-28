Продал "гуманитарки" на 500 тысяч гривен. СБУ задержала руководителя благотворительного фонда

"Мужчина ввозил из-за границы гуманитарную помощь для украинских защитников, однако не отправлял товары на нужды Вооруженных сил Украины, а продавал их. Он складировал квадрокоптеры, тактические рюкзаки, наколенники, турникеты и другие товары в холле одного из общежитий в Житомире", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали несколько фактов незаконной продажи гуманитарной помощи почти на полмиллиона гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.