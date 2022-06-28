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Продал "гуманитарки" на 500 тысяч гривен. СБУ задержала руководителя благотворительного фонда

Фото: Служба безопасности Украины (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности Украины задержала руководителя благотварительного фонда в Житомрской области. Мужчина ввозил из-за границы гуманитраную помощь для ВСУ, но не отправлял ее на фронт, а продавал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Мужчина ввозил из-за границы гуманитарную помощь для украинских защитников, однако не отправлял товары на нужды Вооруженных сил Украины, а продавал их. Он складировал квадрокоптеры, тактические рюкзаки, наколенники, турникеты и другие товары в холле одного из общежитий в Житомире", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали несколько фактов незаконной продажи гуманитарной помощи почти на полмиллиона гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее во Львовской области разоблачили контрабандистов, которые ввозили в Украину товары под видом помощи для наших военных.

Также в Кировоградской области "волонтер" пытался продать автомобили с гумпомощи.

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Служба безопасности УкраиныГуманитарная помощь