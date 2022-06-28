Продав "гуманітарки" на 500 тисяч гривень. СБУ затримала керівника благодійного фонду

"Чоловік ввозив з-за кордону гуманітарну допомогу для українських захисників, однак не відправляв товари на потреби Збройних сил України, а продавав їх. Він складував квадрокоптери, тактичні рюкзаки, наколінники, турнікети та інші товари в холі одного з гуртожитків у Житомирі", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці задокументували кілька фактів незаконного продажу гуманітарної допомоги майже на півмільйона гривень.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.