Procter & Gamble прекратит инвестиции в РФ и сократит ассортимент продаваемой там продукции

Американский производитель моющих и гигиенических средств Procter & Gamble прекратит все капитальные инвестиции в Россию из-за развязанной ее руководством войны против Украины. Компания также значительно сократит ассортимент продаваемой на российской территории продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора компании Джона Меллера .

"Мы прекратили все новые капиталовложения в России и приостанавливаем всю медийную, рекламную и рекламную деятельность", - заявил Меллер.

По его словам, также будет значительно сокращен ассортимент продаваемой в России продукции. Гендиректор отметил, что компания сосредоточится на основных товарах для здоровья и личной гигиены, необходимых многим российским семьям.

"По мере того, как мы сокращаем масштабы наших операций в России, мы продолжим корректировку по мере необходимости", - добавил он.