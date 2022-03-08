Procter & Gamble прекратит инвестиции в РФ и сократит ассортимент продаваемой там продукции

Американский производитель моющих и гигиенических средств Procter & Gamble прекратит все капитальные инвестиции в Россию из-за развязанной ее руководством войны против Украины. Компания также значительно сократит ассортимент продаваемой на российской территории продукции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора компании Джона Меллера.
"Мы прекратили все новые капиталовложения в России и приостанавливаем всю медийную, рекламную и рекламную деятельность", - заявил Меллер.
По его словам, также будет значительно сокращен ассортимент продаваемой в России продукции. Гендиректор отметил, что компания сосредоточится на основных товарах для здоровья и личной гигиены, необходимых многим российским семьям.
"По мере того, как мы сокращаем масштабы наших операций в России, мы продолжим корректировку по мере необходимости", - добавил он.
Напомним, 7 марта о закрытии своих магазинов в России сообщил спортивный бренд Adidas. При этом в компании уточнили, что пока полностью не уходят с российского рынка.
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