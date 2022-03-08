UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Procter & Gamble прекратит инвестиции в РФ и сократит ассортимент продаваемой там продукции

Автор: Дмитрий Кузнецов

Американский производитель моющих и гигиенических средств Procter & Gamble прекратит все капитальные инвестиции в Россию из-за развязанной ее руководством войны против Украины. Компания также значительно сократит ассортимент продаваемой на российской территории продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора компании Джона Меллера.

"Мы прекратили все новые капиталовложения в России и приостанавливаем всю медийную, рекламную и рекламную деятельность", - заявил Меллер.

По его словам, также будет значительно сокращен ассортимент продаваемой в России продукции. Гендиректор отметил, что компания сосредоточится на основных товарах для здоровья и личной гигиены, необходимых многим российским семьям.

"По мере того, как мы сокращаем масштабы наших операций в России, мы продолжим корректировку по мере необходимости", - добавил он.

Напомним, 7 марта о закрытии своих магазинов в России сообщил спортивный бренд Adidas. При этом в компании уточнили, что пока полностью не уходят с российского рынка.

Война России против Украины продолжается 13-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News