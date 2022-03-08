Procter & Gamble припинить інвестиції в РФ і скоротить асортимент продаваної там продукції

Американський виробник миючих та гігієнічних засобів Procter & Gamble припинить усі капітальні інвестиції в Росію через розв'язану її керівництвом війну проти України. Компанія також значно скоротить асортимент продукції, що продається на російській території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора компанії Джона Меллера.
"Ми припинили все нові капіталовкладення в Росії і призупиняємо всю медійну, рекламну та рекламну діяльність", - заявив Меллер.
За його словами, також буде значно скорочено асортимент продукції, що продається в Росії. Гендиректор зазначив, що компанія зосередиться на основних товарах для здоров'я та особистої гігієни, необхідних багатьом російським сім'ям.
"У міру того, як ми скорочуємо масштаби наших операцій в Росії, ми продовжимо коригування в міру потреби", - додав він.
Нагадаємо, 7 березня про закриття своїх магазинів в Росії повідомив спортивний бренд Adidas. При цьому в компанії уточнили, що поки повністю не йдуть з російського ринку.
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