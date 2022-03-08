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Procter & Gamble припинить інвестиції в РФ і скоротить асортимент продаваної там продукції

Автор: Дмитрий Кузнецов

Американський виробник миючих та гігієнічних засобів Procter & Gamble припинить усі капітальні інвестиції в Росію через розв'язану її керівництвом війну проти України. Компанія також значно скоротить асортимент продукції, що продається на російській території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора компанії Джона Меллера.

"Ми припинили все нові капіталовкладення в Росії і призупиняємо всю медійну, рекламну та рекламну діяльність", - заявив Меллер.

За його словами, також буде значно скорочено асортимент продукції, що продається в Росії. Гендиректор зазначив, що компанія зосередиться на основних товарах для здоров'я та особистої гігієни, необхідних багатьом російським сім'ям.

"У міру того, як ми скорочуємо масштаби наших операцій в Росії, ми продовжимо коригування в міру потреби", - додав він.

Нагадаємо, 7 березня про закриття своїх магазинів в Росії повідомив спортивний бренд Adidas. При цьому в компанії уточнили, що поки повністю не йдуть з російського ринку.

Війна Росії проти України триває 13-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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