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Procter & Gamble прекратит инвестиции в РФ и сократит ассортимент продаваемой там продукции

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Вашингтон, Вторник 08 марта 2022 01:38
Procter & Gamble прекратит инвестиции в РФ и сократит ассортимент продаваемой там продукции Фото: Procter&Gamble сократит ассортимент продаваемой в России продукции (twitter.com/Flash43191300)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Американский производитель моющих и гигиенических средств Procter & Gamble прекратит все капитальные инвестиции в Россию из-за развязанной ее руководством войны против Украины. Компания также значительно сократит ассортимент продаваемой на российской территории продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора компании Джона Меллера.

"Мы прекратили все новые капиталовложения в России и приостанавливаем всю медийную, рекламную и рекламную деятельность", - заявил Меллер.

По его словам, также будет значительно сокращен ассортимент продаваемой в России продукции. Гендиректор отметил, что компания сосредоточится на основных товарах для здоровья и личной гигиены, необходимых многим российским семьям.

"По мере того, как мы сокращаем масштабы наших операций в России, мы продолжим корректировку по мере необходимости", - добавил он.

Напомним, 7 марта о закрытии своих магазинов в России сообщил спортивный бренд Adidas. При этом в компании уточнили, что пока полностью не уходят с российского рынка.

Война России против Украины продолжается 13-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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