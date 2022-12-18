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Пробули у Щасті два дні. ЗСУ вдарили по штабу росіян: десятки загиблих та поранених

Фото: ЗСУ вдарили по штабу росіян у Щасті (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові завдали удару по штабу російських окупантів у місті Щастя Луганської області. Внаслідок скоординованих дій 16 загарбників було ліквідовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"14 грудня окупанти заїхали в приміщення одного з ПТУ в місті Щасті (Луганська область), а вже 16 грудня їх не стало", - сказано у повідомленні.

Так, завдяки точковому удару захисники знищили 16 загарбників та 12 одиниць військової техніки. Ще близько 40 окупантів потрапили до шпиталю з травмами різної тяжкості.

Зазначається, що удар став можливим завдяки координації підпілля та ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно українські десантники у Луганській області знищили позицію росіян разом з боєкомплектом.

Окрім того, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв про вибух у казармі з особовим складом росіян в Кадіївці.

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