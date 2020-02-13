Пробоину в катере "Бердянск" сделал снаряд российского вертолета, - экспертиза

Согласно баллистической экспертизе, пробоина в катере "Бердянск" был образована в результате попадания бронебойного снаряда, выпущенного российским вертолетом Ка-52. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игорь Лоссовский, передает "Укринформ".

По словам Лоссовского, это подтверждает агрессивный характер действий со стороны России, во время нападения на украинские корабли в ноябре 2018 года.

"Мы хотели бы обратить внимание делегаций на результаты баллистической экспертизы повреждений, нанесенных во время атаки на три украинских корабля и их экипажи со стороны Российской Федерации 25 ноября 2018. Пробоина в бронетанковом катере "Бердянск" возникла в результате прямого попадания бронебойным снарядом, выпущенным из ударного вертолета Ка-52 ВМФ России ", - сказал он.

Напомним, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вместе с экипажем были взяты в плен российскими силовиками в 2018 году во время прохождения Керченского пролива на пути к порту в Мариуполе. В сентябре прошлого года Россия освободила из плена 24 украинских моряков. 18 ноября Украине вернули военные корабли в неисправном состоянии, с них было снято оборудование.

Ранее РБК-Украина писало, что украинский малый бронированный артиллерийский катер (МБАК) "Бердянск", который был захвачен российскими войсками в Черном море, прошел баллистическую экспертизу после возвращения в Украину.