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Украина завершила экспертизу военного катера, который вернула Россия

Новости » Политика     01.02.2020 - 16:21
Украина завершила экспертизу военного катера, который вернула Россия
Фото: МБАК "Бердянск" (uk.wikipedia.org)

Катер "Бердянск" был обстрелян российскими военными в Черном море

Украинский малый бронированный артиллерийский катер (МБАК) "Бердянск", который был захвачен российскими войсками в Черном море, прошел баллистическую экспертизу после возвращения в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам командующего Военно-морских сил Украины Игоря Воронченко, баллистическая экспертиза катера "Бердянск", который подвергся обстрелу со стороны российских войск в Керченском проливе в 2018 году, была завершена.

В ходе экспертизы с военного катера сняли фрагменты брони, остатки осколков от снарядов, которые, как отметил Воронченко, являются доказательствами "противоправных и агрессивных действий Российской Федерации".

Кроме того, корабли "Никополь" и "Яны Капу", которые также вернулись из плена, подлежат ремонту.

"Другой МБАК и буксир "Яны Капу" сможем отремонтировать собственными силами. Вскоре корабли будут на судоремонтном заводе", - добавил командующий ВМС.

Напомним, 18 ноября 2019 года Российская Федерация вернула Украине военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые были захвачены в Керченском проливе. Корабли вернулись в Украину в неисправном состоянии, с них было снято оборудование.

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