Пробное ВНО из-за локдауна переносится и в Николаевской области

Сообщается, что в связи с карантинными ограничениями пробное ВНО в Киеве, Черниговской и Николаевской областях пройдет 24 апреля. В остальных регионах оно пройдет по плану 10 апреля.

При этом для участников пробного ВНО будет доступна загрузка тестовых тетрадей и возможность пройти тестирование дома. Но будут отличаться даты ознакомления с тестовыми тетрадями, а также даты внесения ответов в специальный сервис для определения результатов пробного ВНО.

Те участники, которые будут проходить оценивание 10 апреля, смогут занести свои ответы 10-14 апреля, то есть в соответствии с предыдущими планами. Участники из Киева, Черниговской и Николаевской областей - с 24 до 28 апреля.

Результаты пробного ВНО разместят в личных кабинетах всех участников оценивания до 30 апреля.