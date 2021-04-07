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Пробне ЗНО через локдаун переноситься і в Миколаївській області

Автор: РБК-Україна

Через локдаун і обмеження на громадському транспорті Миколаївська область переносить пробне ЗНО (Зовнішнє незалежне оцінювання). Тепер воно пройде 24 квітня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Центру оцінювання якості освіти.

Повідомляється, що у зв'язку з карантинними обмеженнями пробне ЗНО в Києві, Чернігівській і Миколаївській областях пройде 24 квітня. В інших регіонах воно пройде за планом 10 квітня.

При цьому для учасників пробного ЗНО буде доступне завантаження тестових зошитів і можливість пройти тестування будинку. Але будуть відрізнятися дати ознайомлення з тестовими зошитами, а також дати внесення відповідей до спеціального сервісу для визначення результатів пробного ЗНО.

Ті учасники, які будуть проходити оцінювання 10 квітня, зможуть занести свої відповіді 10-14 квітня, тобто згідно з попередніми планами. Учасники з Києва, Чернігівської та Миколаївської областей - з 24 до 28 квітня.

Результати пробного ЗНО розмістять в особистих кабінетах всіх учасників оцінювання до 30 квітня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що школи в Києві можуть завершити цей навчальний рік для випускників в квітні через підготовку до ЗНО.

Також у Міністерстві освіти і науки припускають, що ЗНО-2021 може пройти в зміненому форматі через COVID.

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Новини України ВНОМиколаєвська областьЛокдаун
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