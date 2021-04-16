Пробное ВНО в Киеве и Николаевской области перенесли на 15 мая

Из-за продления карантинных ограничений пробное внешнее независимое оценивание в Киеве и Николаевской области переносится. Оно состоится 15 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования .

Результаты пробного ВНО (по шкале 1-12 баллов, 100-200 баллов) будут размещены в личных кабинетах участников оценивания, которые внесли свои ответы специального сервиса определения результатов.

Независимо от даты пробного ВНО для участников доступна возможность скачать тестовые тетради по любому учебному предмету из перечня и пройти тестирование дома.

Вместе с тем, в Черниговской области пробное тестирование пройдет 24 апреля.

Напомним, во всех других областях пробное внешнее независимое оценивание состоялось 10 апреля. В нем приняли участие 93-95% от зарегистрированных.

РБК-Украина писало, что Верховная рада предоставила право выбора выпускникам по виду оценки их знаний. Документ предоставляет ученикам (студентам) право выбора вида оценки результатов обучения путем или годового оценивания или государственной итоговой аттестации или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания.