На пробное ВНО допустят только в масках

Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 15 июня 2020 года, по другим предметам - 17 июня 2020 года. Участники должны иметь при себе маски или респираторы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, ссылаясь на приказ Украинского центра оценивания качества образования.

Как сообщается, обновленные приглашения-пропуска с адресами пунктов пробного тестирования будут появляться в личных кабинетах участников пробного ВНО с 1 июня.

Вход участников к пунктам проведения тестирования будет происходить при наличии:

оригинала документа, по которому проходила регистрация на пробное ВНО (паспорт, ID-карточка и тому подобное);

приглашения-пропуска;

средств индивидуальной защиты - маски или респиратора (в том числе изготовленных самостоятельно).

Напомним, основная сессия ВНО-2020 состоится 25 июня - 17 июля, результаты станут известны до 29 июля.

РБК-Украина писало, что вступительную кампанию в Украине перенесли на месяц в связи с карантином. Даты с учетом прогнозов развития эпидемиологической ситуации были перенесены.