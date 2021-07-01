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Проблемы с рейсами между Украиной и Турцией решены, - МИД

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинский авиаперевозчик "Международные авиалинии Украины" (МАУ) решил проблему с получением разрешений на полеты из и в Анталию. Уже состоялись первые рейсы в Киев и Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко в Twitter.

"По информации авиаперевозчика, вопрос получения разрешений на полеты в/из Турции решен. Уже отбыли первые рейсы Анталия-Киев, Анталия-Запорожье. Остальные будут вылетать в соответствии с обновленной полетной программой", - отметил он.

В министерстве также призвали украинских пассажиров проверять расписание на сайте перевозчика.

Напомним, сегодня задержался ряд рейсов между Украиной и Анталией. Авиакомпания МАУ объяснила причину.

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