RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Проблеми з рейсами між Україною та Туреччиною вирішені, - МЗС

Автор: Дмитро Левицький

Український авіаперевізник "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) вирішив проблему з отриманням дозволів на польоти з та до Анталії. Вже відбулися перші рейси до Києва та Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка у Twitter.

"За інформацією авіаперевізника, питання отримання дозволів на польоти до/з Туреччини вирішене. Вже відбули перші рейси Анталія-Київ, Анталія-Запоріжжя. Решта вилітатиме відповідно до оновленої польотної програми", - зазначив він.

У міністерстві також закликали українських пасажирів перевіряти розклад на сайті перевізника.

Нагадаємо, сьогодні затрималася низка рейсів між Україною та Анталією. Авіакомпанія МАУ пояснила причину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міжнародні авіалінії УкраїниАнталіяТурцияавиасообщениеМЗС