Проблемы с отоплением остаются в трех областях

Проблемы наблюдаются в Запорожской, Кировоградской и Полтавской областях
В Украине проблемы с отопительным сезоном сохраняются в трех областях. Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий в Facebook.
В Минрегион сообщили, что по состоянию на 12 декабря на 100% к отоплению подключены 21 область и Киев. При этом проблемы с отоплением остаются в Запорожской, Кировоградской и Полтавской областях. В частности, проблемы наблюдаются в таких населенных пунктах:
Напомним, в Минрегионе сообщали, что проблемы с отоплением в Светловодске должны были быть решены в среду, 11 декабря. При этом отопление дали лишь в один жилой дом и учебное заведение.
Также РБК-Украина писало, что "Нафтогаз Украины" установила на период с 1 января до 1 мая 2020 года гарантированную оптовую цену газа для потребителей, которые имеют право на покупку на льготных условиях (ПСО). Цена по умолчанию установлена на уровне 5,5 грн за кубометр (без НДС и транспортировки).