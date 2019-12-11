В Светловодске увеличились проблемы с отоплением

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Проблемы планируют устранить 11 декабря

В Украине проблемы с отоплением сохраняются в Запорожской, Кировоградской и Полтавской областях. Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий в Facebook.

По состоянию на 11 декабря полностью отопительный сезон начался в 21 области и Киеве. При этом в Светловодске Кировоградской области увеличилось количество неотапливаемых домов до трех. В целом проблемы с отоплением наблюдаются в таких областях:

в Запорожской области - в Васильевском районе не отапливается 1 учебное заведение. Учебный процесс приостановлен. Ориентировочный срок подключения - 15.12.2019;

в Кировоградской области - в г. Светловодск неотапливаемых 3 жилых дома и 1 учебное заведение. Ориентировочный срок подключения - 11.12.2019;

в Полтавской области - в Решетиловском районе не отапливаются 2 учебные заведения. Ориентировочный срок подключения - 17.12.2019.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Светловодске проблемы с отоплением были в одном жилом доме и одном учебном заведении. Их должны были быть устранены 10 декабря.

Также сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" установила на период с 1 января до 1 мая года гарантированную оптовую цену газа для потребителей, которые имеют право на приобретение на льготных условиях (ПСО). При текущих транспортных тарифах конечная розничная цена с учетом НДС составит от 7,2 до 7,8 грн за 1 куб. м.