Проблеми з опаленням залишаються в трьох областях

Проблеми спостерігаються в Запорізькій, Кіровоградській та Полтавській областях
В Україні проблеми з опалювальним сезоном зберігаються в трьох областях. Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій Facebook.
В Мінрегіоні повідомили, що станом на 12 грудня на 100% до опалення підключені 21 область і Київ. При цьому проблеми з опаленням залишаються у Запорізькій, Кіровоградській та Полтавській областях. Зокрема, проблеми спостерігаються в таких населених пунктах:
Нагадаємо, в Мінрегіоні повідомляли, що проблеми з опаленням у Світловодську повинні були бути вирішені в середу, 11 грудня. При цьому опалення дали лише один житловий будинок та навчальний заклад.
Також РБК-Україна писало, що "Нафтогаз України" встановила на період з 1 січня до 1 травня 2020 року гарантовану оптову ціну газу для споживачів, які мають право на придбання на пільгових умовах (ПСО). Ціна за замовчуванням встановлена на рівні 5,5 грн за кубометр (без ПДВ і транспортування).