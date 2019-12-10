Проблемы с отоплением остаются в трех областях

Последней планируют полностью подключить Полтавскую область
По состоянию на 10 декабря на 100% подключены к отоплению 21 область и Киев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.
По информации областных государственных администраций проблемные вопросы с отоплением в таких регионах:
Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" установила на период с 1 января до 1 мая года гарантированную оптовую цену газа для потребителей, которые имеют право на приобретение на льготных условиях (ПСО). При текущих транспортных тарифах конечная розничная цена с учетом НДС составит от 7,2 до 7,8 грн за 1 куб. м.
РБК-Украина писало, что субсидии украинским гражданам будут гарантированно выплачены этой зимой.