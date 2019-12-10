Проблемы с отоплением остаются в трех областях

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Последней планируют полностью подключить Полтавскую область

По состоянию на 10 декабря на 100% подключены к отоплению 21 область и Киев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

По информации областных государственных администраций проблемные вопросы с отоплением в таких регионах:

в Запорожской области в Васильевском районе не отапливается 1 учебное заведение. Учебный процесс приостановлен. Ориентировочный срок подключения - 15.12.2019;

в Кировоградской области - в г. Светловодск не отапливаются 1 жилой дом и 1 учебное заведение. Ориентировочный срок подключения - 10.12.2019;

в Полтавской области в Решетиловском районе не отапливаются 2 учреждения образования. Ориентировочный срок подключения – 17.12.2019.

Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" установила на период с 1 января до 1 мая года гарантированную оптовую цену газа для потребителей, которые имеют право на приобретение на льготных условиях (ПСО). При текущих транспортных тарифах конечная розничная цена с учетом НДС составит от 7,2 до 7,8 грн за 1 куб. м.

РБК-Украина писало, что субсидии украинским гражданам будут гарантированно выплачены этой зимой.