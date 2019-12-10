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Проблеми з опаленням залишаються в трьох областях

Новини » Суспільство     10.12.2019 - 13:36
Проблеми з опаленням залишаються в трьох областях
Ілюстративне фото (pixabay.com/Goergl)

Останньою планують повністю підключити Полтавську область

Станом на 10 грудня на 100% підключені до опалення 21 область та Київ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінрегіону.

За інформацією обласних державних адміністрацій проблемні питання з опаленням у таких регіонах:

  • у Запорізькій області - у Василівському районі не опалюється 1 навчальний заклад. Учбовий процес призупинено. Орієнтовний термін підключення - 15.12.2019;
  • у Кіровоградській області - у м. Світловодськ не опалюються 1 житловий будинок та 1 навчальний заклад. Орієнтовний термін підключення - 10.12.2019;
  • у Полтавській області – в Решетилівському районі не опалюються 2 заклади освіти. Орієнтовний термін підключення – 17.12.2019.

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