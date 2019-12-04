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Проблемы с отоплением остаются в трех областях и Киеве

Новости » Общество     04.12.2019 - 09:48
Проблемы с отоплением остаются в трех областях и Киеве
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Не отапливаются дома и учебные заведения

По состоянию на утро 4 декабря на 100% подключена к отоплению 21 область. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

По информации областных и Киевской городской государственных администраций проблемные вопросы с отоплением в таких регионах::

  • в Запорожской области - 2 учебных заведения на реконструкции - воспитанники посещают другие заведения, ориентировочные сроки подключения 10 и 15 декабря
  • в Кировоградской области - в г. Светловодск не отапливаются 8 жилых домов и 1 учебное заведение. Ориентировочный срок подключения - 04.12.2019
  • в Полтавской области в Решетиловском районе не отапливаются 13 учреждений образования. Ориентировочный срок подключения - 10.12.2019
  • в г. Киев - не отапливаются 4 жилых дома. Ориентировочный срок подключения - 06.12.2019.

Проблемы с отоплением остаются в трех областях и КиевеРанее министр развития общин и территорий Алена Бабак заявила, что срыв отопительного сезона в Светловодске произошел из-за кризиса местного самоуправления.

РБК-Украина писало, что прокуратура открыла производство из-за срыва отопительного сезона в Светловодске. По данным следствия, должностные лица коммунального предприятия не провели надлежащую подготовку к отопительному сезону котельного оборудования и тепловых сетей.

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