Проблемы с отоплением остаются в трех областях и Киеве

Не отапливаются дома и учебные заведения
По состоянию на утро 4 декабря на 100% подключена к отоплению 21 область. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.
По информации областных и Киевской городской государственных администраций проблемные вопросы с отоплением в таких регионах::
Ранее министр развития общин и территорий Алена Бабак заявила, что срыв отопительного сезона в Светловодске произошел из-за кризиса местного самоуправления.
РБК-Украина писало, что прокуратура открыла производство из-за срыва отопительного сезона в Светловодске. По данным следствия, должностные лица коммунального предприятия не провели надлежащую подготовку к отопительному сезону котельного оборудования и тепловых сетей.