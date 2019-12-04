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Проблеми з опаленням залишаються в трьох областях і Києві

Новини » Суспільство     04.12.2019 - 09:48
Проблеми з опаленням залишаються в трьох областях і Києві
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Не опалюються будинки та навчальні заклади

Станом на ранок 4 грудня на 100% підключена до опалення 21 область. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінрегіону.

За інформацією обласних та Київської міської державних адміністрацій проблемні питання з опаленням у таких регіонах::

  • у Запорізькій області - 2 навчальних заклади на реконструкції - вихованці відвідують інші заклади, орієнтовні терміни підключення 10 та 15 грудня
  • у Кіровоградській області - у м. Світловодськ не опалюються 8 житлових будинків та 1 навчальний заклад. Орієнтовний термін підключення - 04.12.2019
  • у Полтавській області - в Решетилівському районі не опалюються 13 закладів освіти. Орієнтовний термін підключення - 10.12.2019
  • у м.Київ - не опалюються 4 житлових будинки. Орієнтовний термін підключення - 06.12.2019.

Проблеми з опаленням залишаються в трьох областях і КиєвіРаніше міністр розвитку громад і територій Альона Бабак заявила, що зрив опалювального сезону в Світловодську відбувся через кризу місцевого самоврядування.

РБК-Україна писало, що прокуратура відкрила провадження через зрив опалювального сезону в Світловодську. За даними слідства, посадові особи комунального підприємства не провели належну підготовку до опалювального сезону котельного обладнання та теплових мереж.

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