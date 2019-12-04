Проблеми з опаленням залишаються в трьох областях і Києві

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Не опалюються будинки та навчальні заклади

Станом на ранок 4 грудня на 100% підключена до опалення 21 область. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінрегіону.

За інформацією обласних та Київської міської державних адміністрацій проблемні питання з опаленням у таких регіонах::

у Запорізькій області - 2 навчальних заклади на реконструкції - вихованці відвідують інші заклади, орієнтовні терміни підключення 10 та 15 грудня

у Кіровоградській області - у м. Світловодськ не опалюються 8 житлових будинків та 1 навчальний заклад. Орієнтовний термін підключення - 04.12.2019

у Полтавській області - в Решетилівському районі не опалюються 13 закладів освіти. Орієнтовний термін підключення - 10.12.2019

у м.Київ - не опалюються 4 житлових будинки. Орієнтовний термін підключення - 06.12.2019.

Раніше міністр розвитку громад і територій Альона Бабак заявила, що зрив опалювального сезону в Світловодську відбувся через кризу місцевого самоврядування.

РБК-Україна писало, що прокуратура відкрила провадження через зрив опалювального сезону в Світловодську. За даними слідства, посадові особи комунального підприємства не провели належну підготовку до опалювального сезону котельного обладнання та теплових мереж.