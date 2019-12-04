Проблеми з опаленням залишаються в трьох областях і Києві

Не опалюються будинки та навчальні заклади
Станом на ранок 4 грудня на 100% підключена до опалення 21 область. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінрегіону.
За інформацією обласних та Київської міської державних адміністрацій проблемні питання з опаленням у таких регіонах::
Раніше міністр розвитку громад і територій Альона Бабак заявила, що зрив опалювального сезону в Світловодську відбувся через кризу місцевого самоврядування.
РБК-Україна писало, що прокуратура відкрила провадження через зрив опалювального сезону в Світловодську. За даними слідства, посадові особи комунального підприємства не провели належну підготовку до опалювального сезону котельного обладнання та теплових мереж.