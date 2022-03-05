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Куда звонить, если не работает номер 101: телефоны по городам Сумской области

Новина українською →
Сумы, Суббота 05 марта 2022 12:00
Куда звонить, если не работает номер 101: телефоны по городам Сумской области Фото: Фото: Дополнительные номера телефонов для связи в Сумской области (unsplash.com)
Автор: Евгения Тугушева

Если у вас возникли проблемы с линией экстренной связи 101, сохраняйте дополнительные номера телефонов в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина на телеграмм-канал главы Сумской областной государственной администрации.

Если у вас есть проблемы с линией экстренной связи 101, сохраните дополнительные номера телефонов в Сумской области:

Номера телефонов:

  • Сумы 093-315-69-99;
  • Шостка 099-343-76-64;
  • Ахтырка 093-341-27-58;
  • Ямполь 063-677-86-58;
  • Краснополье 099-336-88-53;
  • Конотоп 068-069-92-88, 099-338-50-70;
  • Большая Писаревка 068-180-11-93;
  • Ромны 068-642-63-91;
  • Путивль 068-189-43-67;
  • Недригайлов 096-515-61-98;
  • Липовая Долина 067-110-79-20;
  • Лебедин 068-198-35-32;
  • Глухов 068-340-94-05;
  • Белополье 068-182-93-24, 099-364-26-28;
  • Середина-Буда 068-462-83-58;
  • Кролевец 097-427-71-77;
  • Бурынь 095-376-12-71;
  • Тростянец 093-315-55-13.

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