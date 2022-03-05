Куда звонить, если не работает номер 101: телефоны по городам Сумской области
Фото: Фото: Дополнительные номера телефонов для связи в Сумской области (unsplash.com)
Если у вас возникли проблемы с линией экстренной связи 101, сохраняйте дополнительные номера телефонов в Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина на телеграмм-канал главы Сумской областной государственной администрации.
Если у вас есть проблемы с линией экстренной связи 101, сохраните дополнительные номера телефонов в Сумской области:
Номера телефонов:
- Сумы 093-315-69-99;
- Шостка 099-343-76-64;
- Ахтырка 093-341-27-58;
- Ямполь 063-677-86-58;
- Краснополье 099-336-88-53;
- Конотоп 068-069-92-88, 099-338-50-70;
- Большая Писаревка 068-180-11-93;
- Ромны 068-642-63-91;
- Путивль 068-189-43-67;
- Недригайлов 096-515-61-98;
- Липовая Долина 067-110-79-20;
- Лебедин 068-198-35-32;
- Глухов 068-340-94-05;
- Белополье 068-182-93-24, 099-364-26-28;
- Середина-Буда 068-462-83-58;
- Кролевец 097-427-71-77;
- Бурынь 095-376-12-71;
- Тростянец 093-315-55-13.
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