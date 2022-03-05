Куди телефонувати, якщо не працює номер 101: телефони по містах Сумської області
Фото: Додаткові номери телефонів для зв‘язку на Сумщині (unsplash.com)
Якщо у вас є проблеми з лінією екстреного зв‘язку 101, зберігайте додаткові номери телефонів на Сумщині
Якщо у вас є проблеми з лінією екстреного зв‘язку 101, зберігайте додаткові номери телефонів на Сумщині:
Номери телефонів:
- Суми 093-315-69-99;
- Шостка 099-343-76-64;
- Охтирка 093-341-27-58;
- Ямпіль 063-677-86-58;
- Краснопілля 099-336-88-53;
- Конотоп 068-069-92-88, 099-338-50-70;
- Велика Писарівка 068-180-11-93;
- Ромни 068-642-63-91;
- Путивль 068-189-43-67;
- Недригайлів 096-515-61-98;
- Липова Долина 067-110-79-20;
- Лебедин 068-198-35-32;
- Глухів 068-340-94-05;
- Білопілля 068-182-93-24, 099-364-26-28;
- Середина-Буда 068-462-83-58;
- Кролевець 097-427-71-77;
- Буринь 095-376-12-71;
- Тростянець 093-315-55-13.
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