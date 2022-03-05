Куди телефонувати, якщо не працює номер 101: телефони по містах Сумської області

Якщо у вас є проблеми з лінією екстреного зв‘язку 101, зберігайте додаткові номери телефонів на Сумщині

Якщо у вас є проблеми з лінією екстреного зв‘язку 101, зберігайте додаткові номери телефонів на Сумщині:

Номери телефонів:

Суми 093-315-69-99;

Шостка 099-343-76-64;

Охтирка 093-341-27-58;

Ямпіль 063-677-86-58;

Краснопілля 099-336-88-53;

Конотоп 068-069-92-88, 099-338-50-70;

Велика Писарівка 068-180-11-93;

Ромни 068-642-63-91;

Путивль 068-189-43-67;

Недригайлів 096-515-61-98;

Липова Долина 067-110-79-20;

Лебедин 068-198-35-32;

Глухів 068-340-94-05;

Білопілля 068-182-93-24, 099-364-26-28;

Середина-Буда 068-462-83-58;

Кролевець 097-427-71-77;

Буринь 095-376-12-71;

Тростянець 093-315-55-13.

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