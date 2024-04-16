Проблему онлайн-казино в Україні розглянуть на засіданні РНБО, - Зеленський

"Провів підготовчу нараду: секретар РНБО, СБУ, Мінцифри, Офіс. Наразі готується на розгляд РНБО питання про загрози безпеці нашої держави, суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери. Усі можливості у цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути і будуть заблоковані", - зазначив Зеленський.

Він також нагадав, що автором відповідної петиції щодо обмеження онлайн-казино був український воїн 59 окремої мотопіхотної бригади Павло Петриченко, котрий учора, 15 квітня, загинув у бою. Глава держави висловив співчуття рідним та близьким, усім друзям Павла.

"Життя всієї нашої України складається з життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців. Багато хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення", - додав глава держави.

Зеленський закликав пам'ятати, що Україна складається з людей, яким не байдуже, що буде з країною. І треба робити все, щоб наша держава вистояла проти окупантів.