Проблему онлайн-казино в Україні розглянуть на засіданні РНБО, - Зеленський

Питання поширення онлайн-казино в Україні хочуть винести на засідання Ради національної безпеки та оборони. Це - загроза безпеці держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Провів підготовчу нараду: секретар РНБО, СБУ, Мінцифри, Офіс. Наразі готується на розгляд РНБО питання про загрози безпеці нашої держави, суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери. Усі можливості у цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути і будуть заблоковані", - зазначив Зеленський.
Він також нагадав, що автором відповідної петиції щодо обмеження онлайн-казино був український воїн 59 окремої мотопіхотної бригади Павло Петриченко, котрий учора, 15 квітня, загинув у бою. Глава держави висловив співчуття рідним та близьким, усім друзям Павла.
"Життя всієї нашої України складається з життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців. Багато хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення", - додав глава держави.
Зеленський закликав пам'ятати, що Україна складається з людей, яким не байдуже, що буде з країною. І треба робити все, щоб наша держава вистояла проти окупантів.
Нагадаємо, останнім часом в Україні стала резонансною тема онлайн-казино. Зокрема, розпочався скандал через відсутність обмежень у їх роботі.
У березні на сайті ОП Павло Петриченко зареєстрував петицію, в якій звернувся до Зеленського із проханням обмежити діяльність онлайн-казино за допомогою відповідного законопроекту.
Зокрема, він хотів, щоб у документі був передбачений захід, який забороняє доступ онлайн-казино для військовослужбовців, а також рекламу із символікою ЗСУ.
Після цього глава держави доручив спецслужбам та Раді національної безпеки та оборони підготувати аналітику щодо цієї проблеми.
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