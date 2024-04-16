Проблему онлайн-казино в Украине рассмотрят на заседании СНБО, - Зеленский

Вопрос распространения онлайн-казино в Украине хотят вынести на заседание Совета национальной безопасности и обороны. Это - угроза безопасности государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Провел подготовительное совещание: секретарь СНБО, СБУ, Минцифры, Офис. Сейчас готовится на рассмотрение СНБО вопрос об угрозах безопасности нашего государства, общества через распространение онлайн-казино и неконтролируемость этой сферы. Все возможности в этой сфере манипулировать людьми и вредить интересам общества должны быть и будут заблокированы", - отметил Зеленский.
Он также напомнил, что автором соответствующей петиции насчет ограничения онлайн-казино был украинский воин 59 отдельной мотопехотной бригады Павел Петриченко, который вчера, 15 апреля, погиб в бою. Глава государства выразил соболезнования родным и близким, всем друзьям Павла.
"Жизнь всей нашей Украины состоит из жизней и стремлений, воли и достижений именно таких наших ребят. Многие, кто не представлял и не представляет Украину без своих собственных действий на ее защиту, на ее развитие, на ее укрепление", - добавил глава государства.
Зеленский призвал помнить, что Украина состоит из людей, которым не все равно, что будет со страной. И необходимо делать все, чтобы наше государство выстояло против оккупантов.
Напомним, последнее время в Украине стала резонансной тема онлайн-казино. В частности, разгорелся скандал из-за отсутствия ограничений в их работе.
В марте на сайте ОП Павел Петриченко зарегистрировал петицию, в которой обратился к Зеленскому с просьбой ограничить деятельность онлайн-казино при помощи соответствующего законопроекта.
В частности, он хотел, чтобы в документе была предусмотрена мера, которая запрещает доступ онлайн-казино для военнослужащих, а также рекламу с символикой ВСУ.
После этого глава государства поручил спецслужбам и Совету национальной безопасности и обороны подготовить аналитику по этой проблеме.
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