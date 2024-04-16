RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Проблему онлайн-казино в Украине рассмотрят на заседании СНБО, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Вопрос распространения онлайн-казино в Украине хотят вынести на заседание Совета национальной безопасности и обороны. Это - угроза безопасности государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Провел подготовительное совещание: секретарь СНБО, СБУ, Минцифры, Офис. Сейчас готовится на рассмотрение СНБО вопрос об угрозах безопасности нашего государства, общества через распространение онлайн-казино и неконтролируемость этой сферы. Все возможности в этой сфере манипулировать людьми и вредить интересам общества должны быть и будут заблокированы", - отметил Зеленский. 

Он также напомнил, что автором соответствующей петиции насчет ограничения онлайн-казино был украинский воин 59 отдельной мотопехотной бригады Павел Петриченко, который вчера, 15 апреля, погиб в бою. Глава государства выразил соболезнования родным и близким, всем друзьям Павла.

"Жизнь всей нашей Украины состоит из жизней и стремлений, воли и достижений именно таких наших ребят. Многие, кто не представлял и не представляет Украину без своих собственных действий на ее защиту, на ее развитие, на ее укрепление", - добавил глава государства. 

Зеленский призвал помнить, что Украина состоит из людей, которым не все равно, что будет со страной. И необходимо делать все, чтобы наше государство выстояло против оккупантов. 

Проблема онлайн-казино

Напомним, последнее время в Украине стала резонансной тема онлайн-казино. В частности, разгорелся скандал из-за отсутствия ограничений в их работе.

В марте на сайте ОП Павел Петриченко зарегистрировал петицию, в которой обратился к Зеленскому с просьбой ограничить деятельность онлайн-казино при помощи соответствующего законопроекта.

В частности, он хотел, чтобы в документе была предусмотрена мера, которая запрещает доступ онлайн-казино для военнослужащих, а также рекламу с символикой ВСУ.

После этого глава государства поручил спецслужбам и Совету национальной безопасности и обороны подготовить аналитику по этой проблеме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСНБОКазино