Проблему онлайн-казино в Украине рассмотрят на заседании СНБО, - Зеленский

"Провел подготовительное совещание: секретарь СНБО, СБУ, Минцифры, Офис. Сейчас готовится на рассмотрение СНБО вопрос об угрозах безопасности нашего государства, общества через распространение онлайн-казино и неконтролируемость этой сферы. Все возможности в этой сфере манипулировать людьми и вредить интересам общества должны быть и будут заблокированы", - отметил Зеленский.

Он также напомнил, что автором соответствующей петиции насчет ограничения онлайн-казино был украинский воин 59 отдельной мотопехотной бригады Павел Петриченко, который вчера, 15 апреля, погиб в бою. Глава государства выразил соболезнования родным и близким, всем друзьям Павла.

"Жизнь всей нашей Украины состоит из жизней и стремлений, воли и достижений именно таких наших ребят. Многие, кто не представлял и не представляет Украину без своих собственных действий на ее защиту, на ее развитие, на ее укрепление", - добавил глава государства.

Зеленский призвал помнить, что Украина состоит из людей, которым не все равно, что будет со страной. И необходимо делать все, чтобы наше государство выстояло против оккупантов.